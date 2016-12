Los hombres que no amaban a las mujeres

Reparaciones



"Män som hatar kvinnor"

Niels Arden Oplev, 2009

Reparto: Michael Nyqvist (Mikael Blomkvist), Noomi Rapace (Lisbeth Salander), Lena Endre (Erika Berger), Sven-Bertil Taube (Henrik Vanger), Peter Haber (Martin Vanger), Peter Andersson (Nils Bjurman), Marika Lagercrantz (Cecilia Vanger), Ingvar Hirdwall (Dirch Frode), Björn Granath (Gustav Morell), Ewa Fröling (Harriet Vanger).

Guión: Nicolaj Arcell y Rasmus Heisterberg; basado en la novela de Stieg Larsson.

*** "Män som hatar kvinnor"Niels Arden Oplev, 2009Reparto: Michael Nyqvist (Mikael Blomkvist), Noomi Rapace (Lisbeth Salander), Lena Endre (Erika Berger), Sven-Bertil Taube (Henrik Vanger), Peter Haber (Martin Vanger), Peter Andersson (Nils Bjurman), Marika Lagercrantz (Cecilia Vanger), Ingvar Hirdwall (Dirch Frode), Björn Granath (Gustav Morell), Ewa Fröling (Harriet Vanger).Guión: Nicolaj Arcell y Rasmus Heisterberg; basado en la novela de Stieg Larsson.***

Tardé menos de una semana en acabarme el primer volumen y algo más de tres días en el segundo. Los dos los compré el día que aparecieron en las librerías. Y supongo que haré lo mismo con la tercera parte que aparece este mes. Uno de los misterios de la saga para mis amigos, aparte de quien comete los crímenes, es por qué me interesa a mi tanto. Todo el mundo les resta valor, pero tengo que decir que todo el mundo acaba leyéndolos.Siento debilidad por Lisbeth Salander porque podría ser un caso de “asperger”, igual que el Dustin Hoffman en Rainman o el protagonista de la divertida “El curioso incidente del perro a media noche”. La chica se mueve en un mundo de absolutos donde no caben las medias tintas, la contemporización con el malvado o la palabrería hueca. Lisbeth tiene algo del mundo en que a Larsson le hubiera gustado vivir. La chica aparece en segundo plano hasta que descubrimos que es la protagonista, que sus trucos de hacker y su violencia desbordada son la única esperanza de los buenos. Blonkvist (descubro que se pronuncia |Blunkfist|). Es el bueno en todos los sentidos, es el amante de casi todas las mujeres (aunque la dirección, o el metraje lo dejan reducido a una en la película), es el defensor de la verdad, el paladín del millonario indefenso.Los dos, Blonkvist y Salander, tienen algo en común. No se merecen las barbaridades que les hacen. Cuando él pisa la cárcel y cuando ella sufre el abuso, tienen metido en un puño a toda la sala, y a los millones de lectores que han comprado la trilogía. En el fondo, Millenium, no es más que eso, una historia de reparaciones, donde las heridas son tan profundas que dirigen vehemente al lector hacia la siguiente página con la inagotable esperanza de que todo el mundo pague por lo que está haciendo.Esa es al menos, la aproximación que puedo hacer de momento. La película cuenta la historia pero no sé si sabe contagiar la misma rabia. En el fondo, creo que no sé mucho de cine, me gustan los hilos narrativos, los imaginarios, las analogías, las segundas lecturas. Yo diría que, por lo menos, es correcta.