Slumdog Millionaire

Trascender



Danny Boyle, 2008

Interpretación: Dev Patel (Jamal Malik), Freida Pinto (Latika), Madhur Mittal (Salim), Anil Kapoor (Prem Kumar), Irrfan Khan (inspector de policía).

Guión: Simon Beaufoy; basado en la novela "Q & A" de Vikas Swarup.

* * * * Danny Boyle, 2008Interpretación: Dev Patel (Jamal Malik), Freida Pinto (Latika), Madhur Mittal (Salim), Anil Kapoor (Prem Kumar), Irrfan Khan (inspector de policía).Guión: Simon Beaufoy; basado en la novela "Q & A" de Vikas Swarup.* * * *

Jordi Costa. El País : La estructura narrativa, esclava del mecánico tránsito entre esos tres niveles, no es la mejor ayuda para que el espectador reticente al especiado -y engañoso- carisma de la propuesta se sumerja en la historia.

Elisa Reche. Público : Acostumbrados al cine escapista y fantasioso de Bollywood, a los indios no les gusta que se les recuerde una realidad que hacen esfuerzos por ignorar. Menos aún con una película con siete galardones de la Academia Británica de Cine a sus espaldas y diez nominaciones a los Oscar.

Andrés Fevrier. Cinematófilos : Está todo escrito (It is written), como la respuesta que, al final, entrega la película al multiple choice que se planteaba de entrada. Está escrito, está guionado, es ficción. El baile final, mientras pasan los créditos, que algunos vieron como descolgado o incoherente, está completamente en sintonía con esto. Sólo hace más evidente la ilusión, que siempre estuvo ahí.



94% $77m | La Butaca : La estructura narrativa, esclava del mecánico tránsito entre esos tres niveles, no es la mejor ayuda para que el espectador reticente al especiado -y engañoso- carisma de la propuesta se sumerja en la historia.: Acostumbrados al cine escapista y fantasioso de Bollywood, a los indios no les gusta que se les recuerde una realidad que hacen esfuerzos por ignorar. Menos aún con una película con siete galardones de la Academia Británica de Cine a sus espaldas y diez nominaciones a los Oscar.: Está todo escrito (It is written), como la respuesta que, al final, entrega la película al multiple choice que se planteaba de entrada. Está escrito, está guionado, es ficción. El baile final, mientras pasan los créditos, que algunos vieron como descolgado o incoherente, está completamente en sintonía con esto. Sólo hace más evidente la ilusión, que siempre estuvo ahí. RT 94% $77m | IMDB

Una de las debilidades del cine de competiciones, atracos, loterías... está en el botín. Si toda la emoción de la película se reduce a saber si el protagonista gana o pierde, un soplo de un amigo equivale a verla entera. Si te la destripan no vale la pena ir a ver lo que ya sabes.La policía interroga y tortura a Jamal Malik porque cree que está haciendo trampas en el concurso “¿Quiere ser millonario?” Él dice que no, así que tiene que explicar por qué un chico del té sin estudios sabía todas las respuestas (menos la última que tendrá que responder al día siguiente).El repaso de cada pregunta del programa nos lleva a la infancia del joven en los durísimos suburbios de Bombay. Las peleas de sectas, la mendicidad organizada para la cual mutilar a un niño significa aumentar la recaudación, la desigualdad entre ricos y desharrapados llevada a la humillación y la vileza.Cada pregunta del concurso sirve para contarnos una atrocidad. Un esquema narrativo familiar para el público burgués, donde se pone en juego su codicia, sirve de esqueleto para contar una historia de supervivencia. La tranquilidad casera de nuestros hábitos televisivos hilvana una trama salvajemente despiadada que, de otro modo, no dejaríamos entrar en nuestras vidas.Pero lo maravilloso de “Slumdog Millionaire” no está en su composición. O mejor: no sólo está en su composición. Jamal tiene que responder una pregunta más del concurso después de ser interrogado por la policía. Le queda otro programa de televisión y no sabemos si ganará el premio de 20 millones de rupias (Casi €400.000). El verdadero logro de la película no es sorprendernos con el final, es conseguir que no nos importe demasiado si acierta o no.