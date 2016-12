Viendo Matrix por enésima vez disfruto de los diálogos engolados y de la dicción del Agente Smith y de Morfeo cuando nos dan lecciones magistrales sobre qué es la realidad o el parecido de la humanidad con un virus que me encanta escuchar y que quizá no aguantaría en ninguna otra película. Hubo una época en que adoraba a Cifra por la valentía que tuvo de elegir un mundo de mentiras. Era un malo atroz y un malo sin escrúpulos pero también tenía tal consistencia filosófica elegir lo que él elige que me deslumbra. Anoche me quedé con Trinity. Trinity parece una muñeca en una clase de epistemología. Pero ayer me di cuenta de que ella también tenía un fondo filosófico terrible. Trinity entra en una discusión filosofico-punk de armarse hasta los dientes y romper cuellos con una frase de amor. Le dice a Neo que no queda más remedio que él sea el elegido, y sin más, se pone a la misma altura que los demás, es Platón, Descartes, Berkeley, y el mismísimo Santo Tomás. Porque viene a decir que en tanta batalla sobre que es verdad y que no, ella es la dueña de la única verdad que nadie puede dudar. El oráculo le ha dicho que si ama a un tipo, ese será el elegido. Ella sabe que ama. Y eso no hay manera de dudarlo. Todo lo demás sí.